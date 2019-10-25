В Удмуртии зафиксирован наплыв фальшивых денег

С августа по октябрь в Удмуртии выросло число поддельных купюр. За три месяца следственными подразделениями МВД было возбуждено 23 уголовных дела по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", передает ИА "Удмуртия".
В региональном МВД пояснили, что в основном подделывают пятитысячные купюры. Их "вылавливали" в Устиновском, Индустриальном и Первомайском районах Ижевска, а также в Каракулинском, Селтинском, Малопургинском и Воткинском районах Удмуртии. Чаще их отдавали в качестве платы за товар в маленьких магазинах.
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