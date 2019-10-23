В пермском бассейне на глазах у взрослых утонула девочка

В пермском бассейне люди стали очевидцами гибели девочки. Они пытались помочь ребенку, но оказались запертыми.
"Все родные детей, которые все видели, кричали и стучали в окно. Дверь на трибуну была закрыта. Только уборщицы ходят. Откройте двери. При открытых дверях нас бы раньше услышали", – написала в Сети свидетельница трагедии. На время следственных действий занятия в секции спортивного синхронного плавания прекращены, пишет Ura.ru.
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