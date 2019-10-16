Из колонии под Красноярском сбежал осужденный убийца

В Сосновоборске из колонии-поселения сбежал мужчина, осужденный за убийство и незаконное получение автомобиля. Его разыскивают правоохранители.
Исчезновение Юрия Брысева заметили 15 октября во время вечерней проверки, пишет телеканал "360". Среди особых примет преступника указан шрам длиной более трех сантиметров на предплечье левой руки. "Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного, просьба сообщить", – говорится на сайте ГУ ФСИН.
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