Валуев помог инвалиду детства с поступлением в колледж
Молодой человек пришел к Валуеву в региональную общественную приемную председателя "ЕР" Дмитрия Медведева. Парень попросил помочь поступить в колледж. Он рассказал, что живет с бабушкой и мечтает устроиться на работу, но для этого нужно получить образование.
Валуев вместе с департаментом образования и науки Брянской области смог быстро найти решение. Педагогический колледж в Бежицком районе выразил готовность принять молодого человека на обучение до конца года.
Также депутат помог заявителю встретиться со специалистом профильного ведомства для разъяснения положенных парню льгот.
Личное общение с жителями позволяет наладить эффективный канал коммуникации избирателей и власти, помочь в решении волнующих проблем, отметил Валуев. По его словам, индивидуальный подход к каждому заявителю помогает добиться лучшего результата.
Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы помогли девочке с детским церебральным параличом из города Узловая Тульской области. Ребенка воспитывает бабушка. Недавно женщина озаботилась приобретением хорошей инвалидной коляски, подходящей под индивидуальные особенности внучки.
Единороссы узнали о проблеме от сообщества родителей детей-инвалидов "Мы вместе" и решили помочь семье.
Депутат Госдумы Николай Петрунин и секретарь регионального отделения "ЕР", член Тульской областной думы Николай Воробьев посодействовали изготовлению коляски повышенной комфортности с необходимыми ортопедическими параметрами.
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