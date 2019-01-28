"ЕР" помогла девочке-инвалиду из Тульской области
Ребенок страдает тяжелой формой ДЦП. После смерти мамы девочки заботы по ее воспитанию взяла на себя бабушка. Женщина неоднократно обращалась в региональное отделение "Единой России" и всегда получала необходимую помощь.
Последнее время бабушка озаботилась приобретением хорошей инвалидной коляски. Женщина обращалась в Фонд социального страхования, но там не смогли предоставить кресло, подходящее под индивидуальные физические особенности ребенка.
Единороссы узнали о проблеме от своего социального партнера – сообщества родителей детей-инвалидов "Мы вместе". Партийцы незамедлительно откликнулись и решили помочь приобрести нужную коляску. Содействие оказали депутат Госдумы Николай Петрунин и секретарь регионального отделения "ЕР", член Тульской областной думы Николай Воробьев.
Для девочки изготовили коляску повышенной комфортности с необходимыми ортопедическими параметрами. Она легкая, компактная, обладает повышенной устойчивостью и проходимостью. Параметры модели легко настраиваются под растущего ребенка, глубина сиденья и высота подножек легко регулируются.
Бабушка девочки была очень рада получить долгожданный коляску. Она поблагодарила единороссов за помощь и заботу. По словам женщины, ее внучка очень любит гулять, но из-за отсутствия удобной коляски не могла делать это часто.
"Теперь мой ребенок будет совершать прогулки, мы сможем любоваться природой, в комфортных условиях перемещаться на более дальние расстояния, совершать поездки в тульский Центр детской психоневрологии, где внучка проходит лечение", – радуется женщина.
По словам Николая Воробьева, региональное отделение партии сотрудничает с более чем 40 общественными организациями области. "Совместно мы проводим различные общественно значимые мероприятия, организуем региональный форум "Особое детство", – сказал партиец.
Напомним, ранее единороссы помогли погорельцам в Тыве. В небольшом селе Ак после пожара в одном из домов семья Ирины и Амира Ооржак осталась без крова. Партия объявила сбор средств и теплых вещей для погорельцев, а сельская администрация помогла с разбором остатков пожара.
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