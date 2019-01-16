На конкурс политических лидеров поданы тысячи заявок
Всего поступило более 8,5 тысячи заявок, из них одобрено 6,5. "Таким образом, конкурс на участие в стартовом модуле проекта составил 43 человека на место", – рассказала парламентарий.
Следующий отборочный этап – видеорезюме. До 22 января участникам необходимо записать три ролика, где рассказать, почему они должны войти в кадровый резерв партии, а также о своих личных качествах и предлагаемых инициативах. За первые дни видеорезюме загрузили уже более 200 участников.
Следующий этап – прохождение отборочных тестов. Он продлится до 1 февраля.
Лидерами по количеству заявок стали Краснодарский край, Ростовская область, столичный регион, а также Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Ставпрополье, Пермский край и Калининградская область.
Некоторые кандидаты не выполнили условия участия в образовательном модуле "Политический лидер". Баталина рассказала о самых распространенных ошибках. Так, часть заявок была неправильно оформлена, другая содержала неверные сведения.
"Политический лидер" – первый модуль программы обучения в рамках Высшей партийной школы "Единой России". Целевая аудитория – политики со стажем, с опытом общественной работы. Проект открыт для членов "ЕР" и сторонников партии, а также всех активных граждан до 50 лет.
По итогам отборочных этапов 150 человек пройдут недельное обучение в Москве, после чего их зачислят в кадровый резерв "Единой России".
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