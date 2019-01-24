Вторжение у Крымского моста взбудоражило народ
На судах находилось пять тысяч тонн сжиженного газа. По этой причине пожарные сих пор пытаются устранить огонь.
При этом горящие уже вторые сутки в Керченском проливе танкеры вынесло течением в территориальные воды России, пишет телеканал "360". "Якорь не сорвало – надорвало", – заявил специалист.
Ранее эксперт по торговому судоходству напомнил, что горящие в Керченском проливе "Маэстро" и "Канди" находятся в американском санкционном списке за перевозку углеводородов в Сирию в 2016-2018 годах. Операции компаний с этими судами могут привести к введению новых санкций со стороны США.
"Операции с судами сулят риски применения Штатами санкций в отношении поставщиков, покупателей газа, а также операторов терминалов, на которых происходит отгрузка продукции. Замаскировали таким образом роль порта как перевалочной базы, заменили документы", – сказал Михаил Войтенко в интервью РИА Новости.
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