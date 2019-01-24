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Вторжение у Крымского моста взбудоражило народ

Фото: most.life
Два танкера, которые загорелись в Керченском проливе, течением вынесло в территориальные воды России. Спасатели уже несколько дней не могут устранить серьезное ЧП.
прочитано 1253 раза

На судах находилось пять тысяч тонн сжиженного газа. По этой причине пожарные сих пор пытаются устранить огонь.

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При этом горящие уже вторые сутки в Керченском проливе танкеры вынесло течением в территориальные воды России, пишет телеканал "360". "Якорь не сорвало – надорвало", – заявил специалист.

Ранее эксперт по торговому судоходству напомнил, что горящие в Керченском проливе "Маэстро" и "Канди" находятся в американском санкционном списке за перевозку углеводородов в Сирию в 2016-2018 годах. Операции компаний с этими судами могут привести к введению новых санкций со стороны США.

"Операции с судами сулят риски применения Штатами санкций в отношении поставщиков, покупателей газа, а также операторов терминалов, на которых происходит отгрузка продукции. Замаскировали таким образом роль порта как перевалочной базы, заменили документы", – сказал Михаил Войтенко в интервью РИА Новости.

24 января 2019, 08:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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