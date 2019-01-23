Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Риск введения санкций в отношении поставщиков и покупателей незаконно перевозимого газа вынудил владельцев танкеров "Маэстро" и "Канди" провести перекачку топлива с борта на борт в нейтральных водах. Несоблюдение правил техники безопасности привело к пожару. Такую версию случившегося озвучил главный редактор "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко.
Эксперт по торговому судоходству напомнил, что сгоревшие у Крымского моста "Маэстро" и "Канди" находятся в американском санкционном списке за перевозку углеводородов в Сирию в 2016-2018 годах. Операции компаний с этими судами могут привести к введению новых санкций со стороны США.
"Операции с судами сулят риски применения Штатами санкций в отношении поставщиков, покупателей газа, а также операторов терминалов, на которых происходит отгрузка продукции. Замаскировали таким образом роль порта как перевалочной базы, заменили документы", – сказал Войтенко в интервью РИА Новости.
Подобные серые схемы существуют как в районе Керченского пролива, так и в других акваториях, пояснил эксперт. По его словам, грузы делают "чистыми", в том числе на подходах к Роттердаму и Северному Кипру.
Напомним, 21 января в Керченском проливе загорелись суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании. Пожар начался во время перекачки и топлива с борта на борт. На судах было 32 человека: 12 удалось спасти подошедшим на помощь кораблям, десять погибли, еще десять числятся пропавшими без вести.
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