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Регионы

Последние подробности о смертельном взрыве у Крымского моста

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Вечером 21 января два танкера-газовоза "Канди" и "Маэстро" потерпели бедствие в Керченском проливе неподалеку от Крымского моста. Согласно последним данным, погибли 11 человек. Всего на танкерах находились 32 человека, 12 из них удалось спасти, еще девять числятся пропавшими без вести.

Причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности на фоне неудовлетворительного технического состояния танкеров. "Они занимались передачей топлива друг другу. Вообще сухогрузы не приспособлены, чтобы топливо давать. Они приспособлены только, чтобы топливо брать", – цитирует НСН капитана дальнего плавания Алексея Малафеева.

22 января 2019, 08:07

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