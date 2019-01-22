Калужские единороссы познакомили детей с Дедом Морозом

Калужские единороссы исполнили мечту детей и организовали поездку школьниц в Великий Устюг. Дети посетили вотчину Деда Мороза и побывали на Тропе сказок.

Перед Новым годом юные жители Калужской области написали записки о своих мечтах и развесили их на Елке добра в концертном зале областной филармонии. Секретарю регионального отделения партии Виктору Бабурину досталась коллективная мечта детей – побывать на родине Деда Мороза.

Детей в увлекательной поездке сопровождала глава общественного совета партийного проекта "Новая школа", местный депутат Оксана Черкасова.

Одна из школьниц Александра Пашутина поделилась своими впечатлениями о поездке: "Мне очень понравилось в Великом Устюге, там было как в сказке. Побывав здесь, начинаешь верить в чудеса. Вотчина Деда Мороза – место чудес, волшебства и исполнения желаний!"

В свою очередь организатор путешествия Виктор Бабурин выразил надежду на то, что юные жители Калужской области надолго запомнят его. "Я очень рад, что эта поездка позволила им познакомиться с Великим Устюгом, получить массу впечатлений и побывать на познавательных экскурсиях", – сказал единоросс.