В волгоградской гимназии на третьеклассницу упал кусок штукатурки

С потолка физкультурного зала в одной из гимназий в Волгограде обвалился кусок штукатурки площадью около 20 квадратных сантиметров. Упал он на голову третьекласснице, передает портал novostivolgograda.ru. Девочку доставили на обследование в больницу. Врачи установили, что ее здоровью ничего не угрожает. Спортзал после инцидента был закрыт. Специалисты должны будут обследовать состояние потолка и вынести решение о необходимости ремонта. Занятия были перенесены в другой зал, расположенный в этой же гимназии.
Певец прокомментировал "всплывшие" данные
О трагедии сообщила подруга знаменитости
Телеведущей сделали предложение
Артистка вела себя странно