В Нижнем Тагиле полиция занялась прилегшим на улице мужчиной

Утром 17 января возле супермаркета на Красноармейской улице в Нижнем Тагиле на земле был обнаружен мужчина, передает портал tagilcity.ru. Спустя 15 минут на место прибыла полиция. Сообщается, что тагильчанин был пьян. Сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь. Если выяснится, что мужчина беспокоил прохожих, то ему может быть выписан штраф.
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