Подскользнувшаяся жительница Тюмени раздробила себе колено

16 января на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени переходившая дорогу женщина поскользнулась на обломке автомобильной фары, которая осталась там после ДТП, и сильно упала, передает портал nashgorod.ru. Прохожие перенесли пострадавшую на тротуар и вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу с раздробленной коленной чашечкой и подозрением на сотрясение головного мозга.
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