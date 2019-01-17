В подъезде дома в Нижнем Новгороде нашли сгоревшего мужчину

Жители одного из домов на улице Голубева в Ленинском районе Нижнего Новгорода вызвали пожарных из-за запаха гари в подъезде. Вскоре на площадке между этажами было обнаружено тело мужчины со следами ожогов, передает портал newsnn.ru. Соседи опознали в погибшем местного жителя. По их словам, он вел асоциальный образ жизни. Все подробности произошедшего устанавливаются.
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