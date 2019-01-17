В Химках охранники ограбили магазин на 800 тысяч

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Химках двух приезжих из Ростовской области, которые обвиняются в ограблении магазина, где они работали. Произошедшее сняли камеры наблюдения, передает сайт "ТВ Центр". Мужчины дождались, когда торговая точка закроется, после чего вскрыли помещение с деньгами, а также забрали из торгового зала бутылки с алкоголем. Общая сумма ущерба составила порядка 800 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере".
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