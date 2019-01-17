В Ижевске четыре школьника и студент поймали преступника

В управлении МВД России по Ижевску вручили благодарственные письма за содействие в задержании преступника четырем школьникам и студенту, передает ИА "Удмуртия". Сама история произошла еще в конце августа 2018 года.
Дети катались на велосипедах во дворе, когда к ним подошел неизвестный. Злоумышленник схватил у одного из ребят велосипед и уехал на нем. Тогда они бросились за подмогой к взрослым. Первым на пути им попался студент, работавший у аттракциона. Ему удалось остановить преступника, а один из школьников тем временем успел доехать на велосипеде до полицейских и рассказать им о произошедшем.
Подозреваемый – ранее судимый 18-летний житель города – был задержан. Удалось установить его причастность к еще одному преступлению – незадолго до кражи велосипеда он похитил у другого школьника товар в продуктовом магазине.
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