Змея укусила ребенка во время квеста

Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из торговых центров Красноярска. Девятилетний мальчик проходил там квест "Форд Боярд", и его укусила змея, передает "Экспресс-газета". После завершения испытания организаторы дали ребенку погладить рептилию. В больнице провели обследование пострадавшего и установили, что осложнений в связи с укусом обнаружено не было. Змея была неядовита. Тем не менее следователи считают, что при организации мероприятия могла быть нарушена техника безопасности. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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