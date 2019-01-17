Сбивший подростка военный судья ушел в отставку

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров подал в отставку на фоне общественного резонанса вокруг ДТП, виновником которого он стал накануне Нового года. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее издание Ura.ru передавало, что судья сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку. Даже не попытавшись оказать помощь пострадавшей, Крикоров скрылся с места происшествия.