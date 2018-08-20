"ЕР" помогает попавшей в трудную ситуацию семье Сидоровых

История волгоградской семьи Сидоровых не оставила равнодушными тысячи людей из России, ближнего и даже дальнего зарубежья. Светлана Сидорова перенесла инсульт – женщине потребовалась медикаментозная помощь, на которую нужны большие деньги. На призыв откликнулись депутаты Госдумы от Волгоградской области. Они нашли необходимые препараты и передали их нуждающейся семье.



О том, что женщине срочно нужна помощь, рассказал ее сын - шестиклассник Иван. Мальчик написал от руки объявления и развесил их на подъездах. "Уважаемые жильцы! Просим вас не быть черствыми и равнодушными, очень нужно лекарство. Помогите вылечить маму. Спасибо, Иван", – с такими словами он обратился к горожанам.

Очень быстро крик о помощи распространился по социальным сетям, на пост обратили внимание тысячи пользователей, в том числе депутаты Госдумы Ирина Гусева, Анна Кувычко и Владимир Плотников. По словам Ивана, он верил, что его маме помогут, но все-таки до конца не мог представить, что такое возможно. "Мой зов о помощи услышали добрые люди", – сказал школьник.

Парламентарии незамедлительно приступили к оказанию помощи, призвав поддержать семью всех неравнодушных граждан. Накануне члены генсовета "Единой России" Анна Кувычко и Владимир Плотников проведали семью Сидоровых, передав им необходимые медицинские препараты. Дальнейшему лечению и реабилитации женщины будет содействовать Комитет по здравоохранению Волгоградской области.

Как отметила Анна Кувычко, Светлана Сидорова переживала, что из-за болезни не смогла подготовить сына к новому учебному году. Единороссы решили и эту проблему. "Ване переданы школьные принадлежности, сертификаты на приобретение необходимых вещей", – рассказала парламентарий.





История 12-летнего мальчика объединила тысячи людей по всей стране, подчеркнул Владимир Плотников. По его словам, такие примеры заставляют людей задуматься о необходимости прийти друг другу на помощь, о важности взаимовыручки. "Сама реакция людей на этой событие говорит о том, что мальчик совершил серьезный шаг. Он показывает, как он любит свою маму. Он все сделал для того, чтобы помочь ей", – сказал законодатель. Плотников подчеркнул, что единороссы будут держать под контролем дальнейшее оказание помощи семье.

После того как Ваня узнал, что его маме привезли лекарства, он поспешил выразить благодарность тем, кто поддержал семью. Шестиклассник написал новые объявления и расклеил их по подъездам. "Уважаемые жильцы! Спасибо вам. У нас есть лекарство. Мама обязательно поправится. Иван", – поблагодарил ребенок неравнодушных взрослых.