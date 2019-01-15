Зарезавший друга омич перекладывает вину на инопланетян

В Омске полицейские обнаружили тело 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту возбудили уголовное дело.
Установлено, что к убийству причастен 63-летний знакомый погибшего. Мужчина отрицает свою вину. Омич заявил, что его приятеля уже мертвым к нему в квартиру поместили инопланетяне. При этом следствие пришло к выводу, что подозреваемый несколько раз ударил кухонным ножом своего приятеля во время застолья, пишет gorod55.ru.
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