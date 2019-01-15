Под Волгоградом пенсионер расстрелял жену из ружья

В Вологодской области 77-летнего местного жителя подозревают в убийстве супруги. Трагедия произошла в одном из частных домов.
Находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый выстрели из одноствольного охотничьего ружья в голову супруге. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело, пишет FlashNord.
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