Под Москвой при взрыве снаряда времен ВОВ погиб человек

В Талдомоском районе Подмосковья прогремел взрыв. Сработал снаряд времен Великой Отечественной войны.
В результате погиб местный житель. Сообщается, что молодой человек пытался разобрать артиллерийский снаряд. Боеприпас взорвался, 18-летнему юноше оторвало кисть левой руки. Его срочно госпитализировали, но спасти не смогли, пишет телеканал "360".
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