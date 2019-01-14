Общественники в регионах станут частью команды "ЕР"
Также обновленный состав пополнят представители профессиональных сообществ. "Мы будем делать ставку на ротацию по принципу регионального представительства с тем, чтобы наши лучшие с точки зрения активности регионы могли войти в федеральный ЦКСС и делиться своим опытом", - сказал парламентарий.
Боярский напомнил, что ранее был изменен принцип формирования региональных координационных советов Сторонников "ЕР". В обновленных структурах появится минимум один представитель профессионального сообщества.
Депутат подчеркнул, что в региональные советы необходимо включать представителей сферы образования, спорта, здравоохранения, промышленности, молодежной политики, общественных организаций и других направлений. Важно, чтобы они были лидерами, к которым прислушиваются окружающие, сказал Боярский.
Также в текущем году пройдет федеральный форум в рамках проекта Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). По словам Боярского, мероприятие состоится в июле-августе в Москве. Участниками станут представители некоммерческих организаций и гражданские активисты.
"Будут презентованы лучшие реализованные практики, которым была оказана поддержка со стороны Сторонников партии", – рассказал Боярский, отметив, что региональные форумы могут пройти в октябре или ноябре.
Будут продолжены и другие проекты Сторонников партии. Помимо прочего, это "Безопасный интернет", "Клуб Сторонников". Последний преобразуется в "Экспертный совет Сторонников", который будет собираться по мере необходимости.
Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) поддерживает и продвигает проекты своих активистов и некоммерческих организаций в регионах. Структура занимается новыми медиа, экологией, внутренним туризмом, развитием территорий, социальным предпринимательством, патриотическим воспитанием, активным долголетием и другими направлениями.
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