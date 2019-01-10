В Казани из-за салюта пострадал семилетний ребенок

Согласно отчету правоохранительных органов, за новогодние каникулы из-за инцидентов с пиротехникой пострадали восемь жителей Казани и два жителя Набережных Челнов, передает портал "Реальное время". Госпитализация понадобилась 40-летнему мужчине с ожогами кистей рук и семилетнему мальчику, у которого был диагностирован термический ожог левого глаза.
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