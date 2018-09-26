В Свердловской области школьницу задушили и сожгли после изнасилования

Жители поселка Сосьва в Свердловской области обнаружили на пустыре изуродованные останки 17-летней школьницы, передает портал newizv.ru. По подозрению в совершении преступления был задержан ее 20-летний знакомый. По версии обвинения, молодой человек изнасиловал несчастную, а затем задушил ее электропроводом. Чтобы скрыть следы преступления, он закутал тело в ковер и сжег у себя в огороде, а одежду бросил в растопленную печь дома.

Также сообщается, что молодой человек заставил помогать заметать улики 15-летнего подростка, ставшего свидетелем преступления. Из-за своего возраста и телосложения он не смог спасти девушку, а затем из-за угроз убийством был вынужден тащить труп до огорода. Тем не менее школьнику удалось побороть страх и рассказать полиции о жестоком преступлении.