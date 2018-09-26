При пожаре в Нижнем Новгороде погибла пенсионерка

Днем 25 сентября в квартире на шестом этаже жилого дома в Московском районе Нижнего Новгорода произошел пожар, передает портал newsnn.ru. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из здания 11 человек. Среди них никто не пострадал.
В квартире, где произошел пожар, было обнаружено тело хозяйки – женщины 1929 года рождения. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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