Участники проекта "ПолитСтартап" начали обучение

В рамках проекта "Единой России" "ПолитСтартап" стартовало обучение участников, которое проводится как онлайн, так и в офлайн-формате. Перед слушателями уже выступили четыре федеральных наставника, которые поделились навыками партийной работы, а также базовыми знаниями, необходимыми для участия в предварительном голосовании "ЕР".

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