"ПолитСтартап" заработал в Сети

"Единая Россия" запустила сайт своего партийного проекта "ПолитСтартап". Его главная задача – помочь кадровому обновлению политической силы за счет притока начинающих политиков. Портал помогает им получить новые знания и опыт в ходе предварительного голосования, в котором можно участвовать и как кандидату, и как политтехнологу.

Стать участником "ПолитСтартапа" (politstartup.er.ru) может любой участник предстоящих праймериз моложе 35 лет, который не был ранее депутатом. Для тех, кто хочет испытать свои силы как политтехнолог, есть соответствующее направление. Попасть проект просто – надо всего лишь заполнить анкету на его сайте.



"Участник по направлению "Кандидат" может объединиться с "Политтехнологами", создав свой избирательный штаб, который получит опытного наставника для ведения кампании", – рассказал замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. При этом он подчеркнул, что участие в "ПолитСтартапе" – помощь начинающим политикам, а не гарантия победы. По его словам, на сайте для участников проекта будут организованы онлайн-лекции, семинары и тренинги.

Регистрация продлится до 8 мая, однако обучение и очные встречи с наставниками в регионах начнутся уже 23 апреля. С 10 по 17 мая участников будут распределять по наставникам. Последние будут сопровождать избирательную кампанию кандидатов вплоть до предварительного голосования 3 июня.

По итогам обучения каждой из команд надо будет представить свою программу. А на конец июня запланирован итоговый форум для участников "ПолитСтартапа". В ходе него будут определены победители проекта, добавил Ревенко.

"Этот проект направлен не только на выявление победителей в предварительном голосовании, но и участников, зарекомендовавших себя, которые будут приглашены на стажировки в избирательные штабы и региональные исполкомы".

Напомним, что "ЕР" объявила о запуске "ПолитСтартапа" 6 апреля. На данный момент определены 128 наставников, в число которых вошли заместители секретаря генсовета партии, представители экспертного совета, депутаты Госдумы и региональных заксобраний, политологи. В пилотном режиме проект будет действовать в 25 субъектах Федерации, где в 2018 году состоятся выборы депутатов.