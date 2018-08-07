Жителя Татарстана обвинили в жестоком убийстве дочери

В одном из домов в деревне Горка в Алексеевском районе Республики Татарстан было обнаружено тело девятилетней девочки со следами побоев и ожогами, передает портал inkazan.ru. В совершении преступления обвинили приемного отца ребенка, 39-летнего Романа Григорьева. По версии следствия, незадолго до гибели девочки тот избил ее ногами.Каким образом она получила ожоги выясняет следствие.
Всего в семье воспитывалось шестеро детей, четверо из которых – приемные. Сообщается, что они систематически подвергались унижениям со стороны приемных родителей. Также обвиняемый организовал крестьянско-фермерское хозяйство "Григорьев", на котором заставлял детей работать.
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