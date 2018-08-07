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Регионы

Юный рыбак напал на старшего товарища с ножом

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В суд для рассмотрения по существу направлено дело о нападении 17-летнего молодого человека с ножом на его 43-летнего товарища, передает портал newsnn.ru. Само преступление произошло еще 25 мая 2018 года. Товарищи ловили рыбу на реке Оке около деревни Хабарское Богородского района Нижегородской области. Старший из них находился в состоянии алкогольного опьянения. Между рыбаками произошла ссора, в ходе которой молодой человек нанес своему оппоненту ножевое ранение. Благодаря квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив. Экспертиза установила, что ему был причинен тяжкий вред здоровью.

7 августа 2018, 20:30

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