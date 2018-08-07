Полуторогодовалый ребенок выжил после падения из окна

В Игринском районе Удмуртии из окна выпал полуторогодовалый ребенок. Мальчик с черепно-мозговой травмой был доставлен в Республиканскую клиническую больницу №1 в Ижевске, передает портал udm-info.ru. Вроачи оказывают ему всю необходимую помощь. По факту произошедшего проводится проверка. На место прибыли следователи. Специалисты осматривают место происшествия и опрашивают родителей и очевидцев.
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