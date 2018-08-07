Названы регионы России с наибольшей детской заболеваемостью

Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми здоровыми и с самыми больными детьми до 14 лет. Как сообщает novostivolgograda.ru, в 2017 году пятерку антирейтинга составили Ненецкий АО (352, 1 тысяч случаев на 100 тысяч детей), Чукотский АО (349,4), Карелия (337,1), Республика Коми (335,6) и Архангельская область (333,8). В пятерку благополучных вошли Кабардино-Балкария (115,7), Республика Тыва (125), Адыгея (132,9), Бурятия (141,2 ). Лидирует Чечня, где на 100 тыс. детского населения приходится 62 969,7 заболеваний.
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