Обиженные гости задушили жителя Уфы в собственной квартире

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир Советского района Башкирии было обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти. Двое женщин 44-х и 45 лет рассказали прибывшим на вызов сотрудникам правоохранительных органов и врачам скорой помощи, что обнаружили хозяина квартиры уже в таком состоянии.

Позже она изменили показания. Выяснилось, что мужчина вместе со своей сожительницей и ее подругой, которая жила вместе с ними, распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора и возлюбленная начала душить своего кавалера ремнем. Ей на помощь пришла подруга, которая также была обижена на мужчину, передает портал ToDay News Ufa. Она решила использовать бельевую веревку. С ее помощью злоумышленницы и довершили начатое. Увидев, что мужчина скончался, подельницы испугались и позвонили в скорую помощь и полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.