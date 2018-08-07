Страшный пожар унес жизни троих детей

В Новосибирской области сгорел двухквартирный дом, в котором жила многодетная семья. В страшном пожаре погибли четыре человека. Женщину и троих детей спасти не удалось, передает телеканал "360". Мужчина и мальчик госпитализированы с ожогами.
По информации МЧС, пожарные прибыли на место через пять минут, однако к этому моменту трое детей и их мать задохнулись в дыму. Две автоцистерны и пятеро спасателей справились с огнем за 20 минут, сообщает Пятый канал. Жильцы из второй половины дома не пострадали.
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