Под окнами дома в Тюмени нашли мертвую школьницу

Жильцы дома на улице Николая Федорова в Тюмени обнаружили под окнами многоэтажки тело школьницы с травмами, характерными для падения с большой высоты, передает портал nashgorod.ru. Прохожие вызвали скорую помощь, которая прибыла на место спустя шесть минут. Специалисты на протяжении почти 50 минут боролись за жизнь девочки, однако спасти ее не смогли. По факту произошедшего проводится проверка.