Водитель КамАЗа украл со склада асфальт на 230 тысяч

С одного из складов на окраине города Тары в Омской области пропал асфальтобетон на сумму в 230 тысяч рублей, передает портал gorod55.ru. Владелец собственности обратился в полицию. Сообщается, что сам объект давно не использовался и не находился под охраной, поэтому злоумышленник смог без труда на него проникнуть. Сотрудники правоохранительных органов установили свидетеля, который видел выезжающий с объекта груженый КамАЗ. Вскоре был вычислен и водитель большегруза. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее привлекался к ответственности за незаконную рубку леса. Мужчина признался в совершении преступления. Он рассказал, что продал похищенное своему знакомому за пять тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.