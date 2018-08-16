Курские единороссы помогают школьникам стать сильными и красивыми

Курское отделение "Единой России" организовало бесплатный фитнес-класс для малоимущих и многодетных семей. Дважды в неделю школьников приглашают на открытые спортивные уроки.

Акция "Доступный фитнес – детям" проходит в рамках партийного проекта "Детский спорт". Все тренировки абсолютно бесплатны и проходят под руководством опытного тренера, а в программу занятий входит лечебная физкультура, йога и растяжка.

"Малоимущие и многодетные семьи, где каждая копейка на счету, могут бесплатно привести ребенка к нам на занятия. Здесь с ребенком будут профессионально заниматься и укреплять его здоровье", – рассказал инициатор акции Сергей Бондарев.

По его словам, площадок для занятий скоро станет больше. "С сентября к нашей программе присоединяется Курский государственный университет, который выделит спортивную площадку на улице Радищева", – уточнил единоросс.

Заниматься спортом смогут не только дети. В рамках проекта "Старшее поколение" уже формируют группы для пенсионеров. "С сентября с ними будет бесплатно заниматься специалист. Занятия будут проходить по индивидуальной программе пять дней в неделю, в удобное для пенсионеров время", – отметил инициатор акции.

В свою очередь секретарь курского отделения партии "Единая Россия" Евгений Бартенев пояснил, что цель детской акции – привить с юного возраста здоровый образ жизни. Сами участники полезного начинания говорят, что хотят стать сильными и красивыми. "Я хочу подкачаться. Чтобы быть сильной, красивой и стройной!" – поделилась своими впечатлениями Виргиния Кельина.

Пробудить интерес к занятиям физкультурой – основная цель партийных проектов "Детский спорт" и "Здоровое будущее".