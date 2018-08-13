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Регионы

"Единая Россия" поддержит региональные НКО

Фото: vk.com/duma
В России появится новый проект по поддержке региональных некоммерческих организаций (НКО) – Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Соответствующее решение было принято Советом сторонников "Единой России". В задачи новой структуры входит помощь в развитии гражданских инициатив в регионах, поддержка местных лидеров общественного мнения и активных граждан, обеспечение четкого взаимодействия между волонтерами, органами госвласти и местного самоуправления.
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Как отметил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак, все гражданские инициативы и проекты НКО должны быть направлены на развитие территорий, нести социальную функцию. По его словам, весной единороссы активно обсуждали обновление партии, и в числе прочих была идея о создании в "ЕР" эффективного механизма поддержки общественников на местах, помощи активным молодым людям и НКО. "В результате возник проект, который мы вам сегодня представили – Центр поддержки гражданских инициатив, который будет работать на базе института сторонников партии", – сказал он.

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Турчак обозначил основные направления деятельности ЦПГИ. Помимо прочего, это поддержка социально значимых гражданских инициатив, патриотических проектов, новых медиа и журналистов. "Это и вопросы внутреннего туризма, и развитие территорий, IT, социального предпринимательства, активное долголетие граждан, диалог культур. Центр будет оказывать методологическую помощь, экспертную поддержку, помогать составлять заявки на гранты, консультировать НКО", – рассказал глава генсовета "Единой России" в ходе выступления на молодежном форуме "Машук-2018" в Пятигорске.

Андрей Турчак. Фото: er.ru

Он обратился к участникам площадки, призвав их ознакомиться с концептом работы "ЕР" по поддержке общественных инициатив и внести свои замечания по работе проекта. По словам Турчака, все поступившие предложения будут проанализированы.

В свою очередь сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский отметил, что ЦПГИ готов оказать поддержку, в том числе юридическую и информационную, любому авторскому проекту, чьи задачи реалистичны и достижимы. Кроме того, добавил он, инициаторы должны быть готовы к самостоятельной реализации проекта, причем не только в локальном, но и общероссийском формате.

Молодежный образовательный форум "Машук" проходит в Пятигорске девятый раз. Главные задачи площадки – содействие карьерным устремлениям молодежи, вовлечение ее в волонтерскую деятельность и работу средств массовой информации, поддержка предпринимательских инициатив и инноваций, развитие международного и межрегионального взаимодействия.

Автор: Иван Поляков13 августа 2018, 14:19

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