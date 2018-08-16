Турчак поставил задачу перед единороссами Севастополя

"Единая Россия" в Севастополе должна подойти к избирательному циклу 2019 года консолидированно. Такую задачу перед местными партийцами поставил секретарь Генсовета "ЕР", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе рабочего визита в Крым.



По его словам, необходимо устранить все противоречия путем дискуссий, выработать решения, которые послужат дальнейшему развитию Севастополя. В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что сложившийся процесс взаимодействия политических сил в местном правительстве обсуждаем. Он заверил, что в итоге консенсус будет найден.

В ходе посещения Севастополя Андрей Турчак отметил, что за последние два года в нем произошли кардинальные перемены в плане благоустройства. Секретарь Генсовета "Единой России" оценил высокую динамику развития города, подчеркнув, что этот процесс выражается не только в цифрах и отчетах бюджета. "Город благоустроен, развивается, появляются новые места отдыха для горожан", – сказал сенатор.





Кроме того, Турчак обратил внимание на успешную реализацию партийных проектов в регионе. Секретарь Генсовета "ЕР" выделил партпроекты "Городская среда" и "Культура малой родины". По словам законодателя, из федерального бюджета на эти цели выделяются большие средства.

Он отметил, что благодаря этому было модернизировано большое количество городских пространств. "И сегодня мы обсуждали с учетом бюджетного цикла и формирования бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов дальнейшую реализацию проектов, финансирование, участие партии в этом", – рассказал Турчак.

Также сенатор напомнил, что в ходе последней партконференции единороссы приняли решение о старте нового партийного проекта "Чистая страна". Секретарь Генсовета "ЕР" пояснил, что он касается водоподготовки и водоотведения, а также обращения с коммунальными отходами. "Севастополь в этой программе будет участвовать. Мы сейчас будем готовить параметры этой программы, будем утверждать в октябре", – добавил Турчак.





В рамках рабочего визита на полуостров сенатор также встретился с главой Республики Крым, членом бюро Высшего совета партии Сергеем Аксеновым, секретарем регионального отделения "ЕР", главой Госсовета Крыма Владимиром Константиновым и командующим Черноморским флотом Александром Моисеевым. Кроме того, Андрей Турчак возложил цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.