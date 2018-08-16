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Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Из-за неверно поставленного диагноза умерла 16-летняя девушка. На протяжении полугода ей прописывали таблетки от кашля.
прочитано 980 раз

При прохождении медкомиссии у ученицы девятого класса диагностировали низкий гемоглобин и хронический бронхит. Девушка лечилась у разных врачей, но лучше ей не становилось.

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Результаты анализов пациентки медики не озвучивали ее матери. Школьницу дважды госпитализировали, но лечение не помогало. По словам матери юной сибирячки, девушке прописывали АЦЦ и таблетки от кашля.

Женщина рассказала, что у дочери в паху воспалились лимфоузлы, появились шишки, но врачи не обращали внимания на беспокойство пациентки и ее матери. "Даже хирурга не пригласили посмотреть! Это был просто ужас. Она звонила мне и говорила: "Мама, я не выдержу!"– цитирует женщину Ura.ru.

Школьницу выписали 4 мая с температурой 38-39. Анализы, как отметила ее мать, у девушки были жуткие. Когда состояние юной пациентки было безнадежным, поставили диагноз "рак лимфоузлов". Следственный комитет Новосибирска начал проверку по этому делу.

Ранее страну потрясла история Дарьи Стариковой из Апатитов. Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным она рассказала, что врачи ошибочно диагностировали межпозвоночный остеохондроз, а позже выяснилось, что у девушки рак в четвертой стадии. В разговоре с главой государства Старикова указала и на проволочки в системе медицинского обслуживания города. В мае этого года Дарья умерла.

Автор: Валерия Нарская16 августа 2018, 13:12

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