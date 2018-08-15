Найденный в синяках и с оторванным ухом бизнесмен умер от проблем с сердцем

Сын обнаружил тело учредителя и генерального директора ООО "РегионУрал" Марата Шакирова в его доме в селе Кунашак Челябинской области 14 августа. На его теле были обнаружены синяки, а одно ухо отсутствовало. Тело погибшего проверили судмедэксперты. Согласно выводам специалистов, предприниматель скончался от острой сердечной недостаточности 12 августа, передает URA.Ru. Медики объяснили, что гематомы могли возникнуть после падения тела, а ухо мужчине могли отгрызть крысы.