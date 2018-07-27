Сергей Неверов о весенних приоритетах "ЕР"

Сегодня завершилась весенняя сессия нижней палаты парламента. Подводя ее итоги, лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что самым резонансным документом в этом законодательном периоде, по его мнению, стали поправки в пенсионное законодательство. Эта же тема, уверен парламентарий, будет главной в осеннюю сессию, наравне с проектом бюджета.

Как напомнил Сергей Неверов, по поводу предлагаемой настройке пенсионной системы было дано немало объяснений – почему они нужны и зачем принимаются. Об этом говорили на всех уровнях власти, включая главу государства.



"Первое чтение – это только принятие концепции, напомнил лидер думских единороссов. – После этого законопроект дополняется поправками, какие-то из них принимаются, какие-то отклоняются, появляются законопроекты-"спутники", проекты нормативных актов исполнительной власти".

По словам Неверова, депутатам, в том числе, предстоит работать над этими "спутниками". И они, уверен парламентарий, сейчас – самое важное. По мнению депутата, в настройке пенсионной системы помимо вопросов, которые находятся на поверхности, есть и ряд других проблем.

Один из вопросов: Как быть с тем, что некоторые льготы привязаны не к биологическому возрасту, а именно к пенсионному? Немаловажно, сделать и так, подчеркнул Неверов, чтобы работники реже уходили на больничный не потому, что боятся потерять работу, а потому, что не беспокоят проблемы со здоровьем. Актуален и вопрос относительно открытия ясельных групп для детей, с которыми бабушки и дедушки смогут начать сидеть дома на несколько лет позже. Все эти задачи предстоит оперативно решить, подчеркнул глава фракции "ЕР" в Госдуме.





Кроме того, обратил внимание он, в бюджете необходимо предусмотреть индексацию пенсий с 1 января. "Это повышение будет ощутимым: выше уровня инфляции, – цитирует его интернет-сайт kp.ru. – Мы ожидаем, что с учетом принятых мер, в 2019 году пенсии вырастут в среднем на 12 тысяч в год".

При этом, заметил Сергей Неверов, помимо вопросов, связанных с размером пенсии, в весеннюю сессию депутаты приняли много знаковых и важных законопроектов. Так, напомнил он, был повышен МРОТ (до 11163 рублей), работникам выделили выходной на диспансеризацию, родственников обязали допускать в реанимацию, выделены дополнительные средства на закупку школьных автобусов и "скорых", расширен список редких (орфанных) заболеваний и принят ряд других немаловажных документов.

Отдельно глава думских единороссов остановился на теме защиты обманутых дольщиков. Он напомнил, что принят важный закон, обязывающий застройщиков с 1 июля 2019 года продавать квартиры только через специальные счета в банках, куда будут перечисляться средства покупателей

"Застройщик не будет иметь к ним доступа до полного завершения строительства. При этом покупатель может их забрать, если застройщик будет признан банкротом".

Все эти законопроекты, подчеркнул Сергей Неверов, были в приоритете для фракции "Единая Россия". "Эти приоритеты мы определяем перед каждой сессией исходя из задач, поставленных Владимиром Путиным и, конечно же, по итогам приемов и встреч с гражданами, которые наши депутаты проводят каждую региональную неделю в тех территориях, которые представляют в парламенте", – заключил он.