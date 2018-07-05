Россиянин забил молотком щенка на глазах у детей

Трагедия разыгралась в городе Эртиль Воронежской области. Живодер зверски расправился с соседскими собаками, которые стали непрошенными гостями на его участке.

Инцидент произошел 28 июня. По словам хозяйки животных Татьяны Боевой, ее взрослая собака сорвалась с привязи и побежала на соседский участок.

Увидев пса, хозяин дома перерезал ему горло. На вой матери прибежал щенок. Его озверевший мужчина тоже не пожалел, забив молотком на глазах у наблюдавших за происходящим хозяев и их детей пяти и десяти лет.

Туши мертвых собак злоумышленник перебросил через забор, передает портал "Мое! Online". После инцидента владелица убитых питомцев обратились в полицию. Однако, по ее словам, стражи порядка пока никаких мер не предприняли. Отметим, что за жестокое обращение с животными на глазах у малолетнего преступнику грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.



«Специальный репортаж»: «Живодёры»

Ранее отвратительный случай произошел в Тюмени. Изверги засунули в задний проход кошке конфету "Чупа-чупс". Помощь животному оказали зоозащитники и разместили его у одной из активисток. Сообщалось, что кошка всю ночь жалобно мяукала и не могла есть. Жертву живодеров отвезли к ветеринару.

Еще один случай произошел в Москве. Хозяин убил свою сиамскую кошку, после чего выкинул с балкона 16 этажа кота Рыжика. Он заявил, что потерял работу, поэтому не мог найти денег на корм питомцам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.