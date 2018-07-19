Пенсионерка умерла от стыда при краже колбасы

В Астрахани
следственный комитет инициировал проверку по факту смерти пенсионерки в
продуктовом магазине города, сообщает Life.ru. Женщина пыталась вынести колбасную
нарезку.
Она вызвала подозрение охранников, которые попросили пройти к стойке информации для проверки сумки. Когда женщина достала из сумки нарезку, ей стало плохо. Через несколько минут она скончалась.
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