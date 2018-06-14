Расписание матчей ЧМ-2018 Умер Станислав Говорухин Как Россия стартует на ЧМ Дом-2 Эксклюзив

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Регионы

"Единая Россия" займется пенсионной реформой

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
"Единая Россия" готова включиться в реализацию пенсионной реформы, о которой объявлено сегодня в правительстве. Партия будет использовать все свои возможности для того, чтобы значимые предложения регионов были учтены в соответствующем законопроекте.

Продолжение: Россиянам пообещали повышение пенсионного возраста до 80 лет
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Как заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, партия поддержит предложения правительства по реализации пенсионной реформы. Главным ее смыслом политик назвал улучшение жизни людей.

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"Данная реформа – это масштабная программа развития социальной сферы страны, вывода ее на принципиально новый качественный уровень", – тметил секретарь генсовета партии.

По его словам, люди после окончания своей трудовой деятельности должны иметь возможность получать не минимальную пенсию, а пособие, которое  отвечало бы современным представлениям о комфортной и достойной жизни.

"Единая Россия" готова использовать все свои возможности для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроект.

Андрей Турчак. Фото: er.ru

В свою очередь первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что пенсионная реформа необходима для реализации задачи повышения качества жизни и материального обеспечения пенсионеров. Необходимость реформы, по его словам, не вызывает сомнений.  Исаев пообещал, что Госдума внимательно изучит предложения правительства с учетом мнения общества и экспертов.

Председатель социальной платформы "Единой России",  глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заверил, что парламент будет рассматривать вопрос повышения пенсионного возраста через призму активного долголетия и позитивных экономических реалий в стране.

Как отметил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский, предлагаемый  кабмином вариант реформы предполагает поэтапное изменение пенсионного возраста с учетом достаточно длительного переходного периода.

Как заявил сегодня, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев, в 2019 году в России начнется масштабная пенсионная реформа. В результате к 2034 году пенсионный возраст у мужчин постепенно поднимется до 65 лет, а в 2028 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года.

Автор: Александр Комаров14 июня 2018, 17:24

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