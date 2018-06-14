"Единая Россия" займется пенсионной реформой

"Единая Россия" готова включиться в реализацию пенсионной реформы, о которой объявлено сегодня в правительстве. Партия будет использовать все свои возможности для того, чтобы значимые предложения регионов были учтены в соответствующем законопроекте.

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