"Единая Россия" займется пенсионной реформой
Как заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, партия поддержит предложения правительства по реализации пенсионной реформы. Главным ее смыслом политик назвал улучшение жизни людей.
"Данная реформа – это масштабная программа развития социальной сферы страны, вывода ее на принципиально новый качественный уровень", – тметил секретарь генсовета партии.
По его словам, люди после окончания своей трудовой деятельности должны иметь возможность получать не минимальную пенсию, а пособие, которое отвечало бы современным представлениям о комфортной и достойной жизни.
"Единая Россия" готова использовать все свои возможности для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроект.
В свою очередь первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что пенсионная реформа необходима для реализации задачи повышения качества жизни и материального обеспечения пенсионеров. Необходимость реформы, по его словам, не вызывает сомнений. Исаев пообещал, что Госдума внимательно изучит предложения правительства с учетом мнения общества и экспертов.
Председатель социальной платформы "Единой России", глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заверил, что парламент будет рассматривать вопрос повышения пенсионного возраста через призму активного долголетия и позитивных экономических реалий в стране.
Как отметил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский, предлагаемый кабмином вариант реформы предполагает поэтапное изменение пенсионного возраста с учетом достаточно длительного переходного периода.
Как заявил сегодня, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев, в 2019 году в России начнется масштабная пенсионная реформа. В результате к 2034 году пенсионный возраст у мужчин постепенно поднимется до 65 лет, а в 2028 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года.
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