В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
Дочь известного советского режиссера и основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого умерла на 58-м году жизни. О смерти Татьяны Малыщицкой сообщила ее знакомая Юлия Криштофович в социальной сети "ВКонтакте". "Сегодня ушла Таня. Удивительный, неповторимый человек. Талантливая актриса. Друг. Не верю! Светлая память", – написала Криштофович.
В пресс-службе Камерного театра информацию подтвердили. "Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого", – говорится в сообщении.
Татьяна Малыщицкая и ее отец стояли у истоков ленинградского Молодежного театра. На этой сцене актриса играла в таких спектаклях, как "Диалоги" и "Беда". Позже она участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого. На его подмостках она сыграла в постановках "Иванов", "Женитьба", "Лицей, который не кончается", "Вишневый сад".
Широкому зрителю актриса больше известна по своим ролям в популярных сериалах. Она сыграла в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия", "Литейном", передает 78.ru.
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