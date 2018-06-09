В Екатеринбурге поймали маньяка-пьяницу

В Екатеринбурге отправили под суд мужчину, которого обвиняют в убийстве трех горожанок. Как установили следователи, он совершал нападения с октября 2004 года по апрель 2017-го. Одна из потерпевших выжила и помогла полиции в поисках маньяка, сообщает tagilcity.ru.

По данным правоохранителей, во время совершения преступлений мужчина был пьян. Злоумышленник нападал на жительниц Екатеринбурга разного возраста. Женщин он подкарауливал в темное время в безлюдных местах, бил кулаками либо наносил удары отверткой.