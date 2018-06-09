Из лагеря на Урале госпитализированы 62 ребенка

В оздоровительном лагере "Сосновый бор" в Свердловской области отравились 64 человека, среди которых 62 ребенка. По данным Следственного комитета, плохо стало детям от семи до 12 лет и двум 18-летним вожатым. Все они госпитализированы с болью в животе, тошнотой и рвотой, сообщает Life.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", пишет "Газета.ru". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.