На "Почте России" посылку с шубой подменили двумя бутылками алкоголя

Жительница Бурятии отсудила у "Почты России" 160 тысяч рублей за подмену посылки. Женщина отправила в Санкт-Петербург дорогую шубу, но адресат получил лишь две бутылки алкоголя. Инцидент произошел в 2014 году, судебное разбирательство завершилось лишь в июне 2018-го, передает newizv.ru.
Как установили правоохранители, работники почты вскрыли посылку и присвоили себе содержимое. При этом почтальоны вложили в коробку две бутылки с алкоголем, запечатали ее и отправили по указанному адресу.
Страшная трагедия перечеркнула все планы
Участник реалити-шоу "Дом-2" пытается усидеть на двух стульях
Девушка прилетела на родину
Молодые люди не встречаются