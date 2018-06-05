Не справившийся с управлением водитель убил 45-летнюю пассажирку

В Алнашском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Поздно ночью на 53-м километре автодороги "Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга" 35-летний водитель ВАЗ-21703 не справился с управлением и съехал в кювет, пишет udm-info.ru.
Жертвой аварии стала пассажирка – 45-летняя женщина. Она скончалась на месте, водитель госпитализирован.
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